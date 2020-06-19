Ушел в отставку южнокорейский министр объединения

На фоне нового витка напряжения в конфликте с КНДР в отставку ушел южнокорейский министр объединения Ким Ён Чхоль. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял отставку, сообщил в пятницу, 19 июня, представитель его администрации в Сеуле.

Ким Ён Чхоль, возглавлявший ведомство с апреля 2019 года, подал заявление об уходе еще 17 июня, пояснив, что тем самым хочет взять на себя ответственность за ухудшение отношений с Пхеньяном. О его преемнике пока ничего не сообщается.

15 июня Пхеньян предупредил Сеул о подготовке вооруженными силами «акта возмездия» за распространение агитационных листовок, оскорбляющих высшее руководство народной республики. Северокорейская ежедневная газета Rodong Sinmun опубликовала ряд обращений якобы от разгневанных жителей, желающих отмстить южнокорейским «врагам». На следующий день КНДР взорвала межкорейский офис связи в приграничном Кэсоне, в ответ вооруженные силы Южной Кореи были приведены в состояние повышенной готовности. (DW)