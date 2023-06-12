Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни.

Как сообщают в понедельник итальянские СМИ, он скончался в миланской больнице Сан-Раффаэле.

В апреле он проходил лечение от легочной инфекции, связанной с ранее нераскрытым случаем хронического лейкоза.

Берлускони четырежды занимал пост премьер-министра Италии — с 1994 по 2011 годы. Он возглавлял правоцентристскую партию «Вперед, Италия», которая после сентябрьских выборов сформировала коалицию с партией нынешнего премьер-министра Джорджи Мелони. Сам Берлускони был избран в верхнюю палату итальянского парламента — Сенат.