В Украине за минувшие сутки ликвидировали 200 российских оккупантов.

Потери России в Украине по состоянию на среду, 20 июля, составляют приблизительно 38 750 человек, говорится на странице Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

По его данным, за сутки в нашей стране также уничтожили девять танков, 13 боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, две реактивных системы залпового огня, один самолет, 10 беспилотников оперативно-тактического уровня и восемь единиц автомобильной техники.

В Генштабе добавили, что самые большие потери враг понес на Бахмутском направлении.