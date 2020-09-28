Уничтожены еще два танка противника — минобороны Азербайджана — ВИДЕО View Larger Image Редакция| 2020-09-28T13:30:27+04:00 28 сентября 2020, 13:42| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Старая песня о главном: кому же принадлежит…Уничтожены еще два танка ВС Армении.Уничтожены несколько военных объектов и единиц… В рубрике США призвали Баку и Ереван вернуться за стол переговоров по Карабаху Gallery США призвали Баку и Ереван вернуться за стол переговоров по Карабаху 28 сентября 2020, 14:00 Иностранные военные атташе и представители международных организаций в нашей стране были проинформированы об оперативной ситуации на фронте Gallery Иностранные военные атташе и представители международных организаций в нашей стране были проинформированы об оперативной ситуации на фронте 28 сентября 2020, 13:27 Россия и Турция не воевать должны… Gallery Россия и Турция не воевать должны… 28 сентября 2020, 13:12 Москва призывала всех проявлять максимальную сдержанность по ситуации в Нагорном Карабахе Gallery Москва призывала всех проявлять максимальную сдержанность по ситуации в Нагорном Карабахе 28 сентября 2020, 12:40 ВС Армении, грубо нарушая Женевские конвенции, обстреливает мирное население- Генпрокуратура Gallery ВС Армении, грубо нарушая Женевские конвенции, обстреливает мирное население- Генпрокуратура 28 сентября 2020, 12:40