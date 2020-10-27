Уничтожена многочисленная техника врага, убит армянский полковник

26 октября в течение дня и в ночь на 27 октября вооруженные силы Армении, не соблюдая новое гуманитарное прекращение огня, обстреляли позиции азербайджанской армии на различных направлениях линии фронта и населенные пункты вблизи линии фронта.

Бои продолжались в основном на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта. Наша армия предотвратила попытки армян атаковать, враг понес потери и был отброшен назад.

В результате действий азербайджанской армии был разрушен передовой контрольный пункт 18-й мотострелковой дивизии ВС Армении. Среди погибших был начальник штаба дивизии полковник Сергей Шакарян.

На различных направления фронта было уничтожено большое количество живой силы врага, также были уничтожены и выведены из строя 1 танк Т-72, 4 пушки Д-30 и 3 пушки Д-20, 1 ЗРК «Оса-АКМ», 1 реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», 1 радиолокационная станция и 6 автомобилей.

В настоящее время азербайджанские войска контролируют оперативную обстановку.