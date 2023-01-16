Итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась на 96-м году жизни. Об этом газета La Repubblica сообщила 16 января 2023 года.

Причину смерти актрисы не называют.

Лоллобриджида начала сниматься в кино в 1946 году в эпизодических ролях. Вскоре она исполнила главные роли в фильмах «Алина» (1950), «Город защищается» и «Опасно, бандиты!» (1951). Первый крупный успех в большом кино Лоллобриджиде принесла главная роль Аделины в картине режиссера Кристиана-Жака «Фанфан-тюльпан» (1952).

В 1960-е Лоллобриджида стала реже сниматься в кино и занялась фотожурналистикой, а в 1976 году решила попробовать себя в качестве режиссера и сняла документальный фильм о Кубе, для которого взяла интервью у Фиделя Кастро.

Она была замужем за югославским врачом Милко Скофичем, в браке у них родился единственный сын Милко-младший. Двоюродная внучка Джины Франческа Лоллобриджида — чемпионка Италии по конькобежному спорту, бронзовый призер Олимпиады-2022. В октябре 2006 года актриса заявляла, что намерена выйти замуж за испанского бизнесмена Хавьера Ригау, который моложе ее на 34 года. После она призналась, что Ригау был аферистом.(gazeta.ru)

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