Умер заразившийся коронавирусом муфтий Ингушетии

Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице. Первый тест подтвердил у него коронавирус, сообщает РИА Новости\ со ссылкой на местный Минздрав.

Ранее источник в медицинских кругах сообщал, что Мартазанов попал в больницу с подозрением на коронавирус. Его состояние оценивалось как тяжелое, результаты анализов тогда не были известны.

По последним данным, в Ингушетии зарегистрировано 29 случаев заражения коронавирусом. Ранее стало известно, что в республике скончался первый пациент с диагнозом COVID-19. Его личность не раскрывалась, однако отмечалось, что речь идет о мужчине, которому было около 60 лет. Он умер в реанимационном отделении больницы, куда ранее был госпитализирован.

Мартазанов был избран муфтием Ингушетии в июле 2019 года, до этого он 20 лет был кадием (мусульманским судьей) республики (lenta. ru)