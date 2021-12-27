Актер дубляжа Андрей Ярославцев, озвучивший Дамблдора в серии фильмов про Гарри Поттера, в воскресенье умер в возрасте 64 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Череватенко в «ВКонтакте», передает ТАСС.

«Друзья, 2021 год несет не только радости, но и горечи. Сегодня, 26 декабря, на 65-м году жизни от ковида скончался Андрей Викторович Ярославцев», — говорится в сообщении.

По данным интернет-сервиса «Кинопоиск», Ярославцев родился 6 августа 1957 года в Москве. Он озвучивал персонажей кино, мультфильмов и видеоигр. В их числе — Оптимус Прайм из франшизы «Трансформеры» (Transformers, 2007-2017), а также Гимли из трилогии «Властелин колец» (The Lord of the Rings, 2001-2003).