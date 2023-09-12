В Великобритании в возрасте 79 лет умер биолог Иэн Уилмут — ведущий мировой специалист по клонированию живых клеток. Его самым известным достижением стала овечка Долли — первое животное, выращенное из одной-единственной клетки. Его научные работы положили начало масштабным исследованиям в области стволовых клеток и целой отрасли биотехнологий, известной как регенеративная медицина.

Уилмут родился в 1944 году в Шотландии в семье врачей. С 1960-х он занимался эмбриологией и репродуктологией. С начала 1990-х годов он возглавлял группу учёных в Институте Рослин при университете Эдинбурга.

В 1996 году учёным удалось клонировать из одной клетки овцу, которую назвали Долли. Искусственно созданный эмбрион развился во взрослое животное. Долли прожила шесть лет, родила шестерых здоровых ягнят и была усыплена после того, как у неё обнаружили болезни суставов и вирусную инфекцию лёгких. В 2007 году из тех же биоматериалов, что Долли, были клонированы ещё несколько овец для участия в исследованиях.

Иэн Уилмут выступал категорически против применения технологий клонирования в отношении людей. Но он считал, что такие исследования могут и должны помочь в выращивании новых тканей и органов, которые будут использованы в трансплантации для людей с хроническими заболеваниями и в лечении генетических нарушений.

Сейчас результаты исследований Уилмута в области стволовых клеток применяются как в дальнейших научных разработках, так и в практической медицине — например, в новых технологиях лечения рака. (svoboda.org)