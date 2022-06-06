Один из основателей американской рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач умер в возрасте 70 лет. Об этом говорится в сообщении на сайте коллектива.

«Мы опустошены новостью о том, что наш дорогой друг Алек Джон Сач ушел из жизни . Алек был неотъемлемой частью при создании группы. Нам будет его не хватать», — заявили в группе.

Подробности о причинах смерти не сообщаются.

Сач — бас-гитарист группы — родился в штате Нью-Йорк 14 ноября 1951 года. Вместе с другими музыкантами в 1983 году он основал рок-группу Bon Jovi. Группа получила свое название в честь лидера и вокалиста Джона Бон Джови. Сач участвовал в записи первых пяти альбомов. Спустя 11 лет он покинул группу. В 2018-м Сач воссоединился с группой на мероприятии по случаю её включения в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде в штате Огайо. (svoboda.org)