Умер известный итальянский композитор Эннио Морриконе

Композитор Эннио Морриконе умер в возрасте 91 года. Об этом сообщило в понедельник агентство ANSA.

По его данным, композитор ушел из жизни в больнице в Риме.

Эннио Морриконе родился 10 ноября 1928 года в Риме. Его отец был профессиональным музыкантом, играл на трубе в джазовом ансамбле, мать вела домашнее хозяйство. Был старшим из пятерых детей. Первую музыкальную композицию сочинил в шестилетнем возрасте.

Обучался в римской государственной Консерватории Санта-Чечилия, одном из лучших музыкальных вузов страны. В 1946 году получил диплом по классу игры на трубе, в 1954 году — по классу композиции (его преподавателем был Гоффредо Петрасси, которого причисляют к наиболее значительным итальянским композиторам середины XX века).

В юности был участником музыкальных групп, исполняющих джаз, выступал в ночных клубах. Позже играл в оркестре одного из римских театров, затем писал музыку к спектаклям. В конце 1950-х годов начал заниматься аранжировкой, работал на радиостанциях RAI и RCA-Italy, сотрудничал с такими звездами эстрады, как Марио Ланца, Джанни Моранди, Шарль Азнавур и Пол Анка. (ТАСС)