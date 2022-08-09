В США в возрасте 89 лет умер Дэвид Маккалоу — историк, автор бестселлеров, дважды лауреат Пулитцеровской премии. Причина смерти не уточняется. Маккалоу умер в своем доме в штате Массачусетс в воскресенье, 7 августа. Об этом сообщается на его странице в Фейсбуке.

Маккалоу специализировался на истории США и был автором биографий политиков, которые и принесли ему широкую популярность. Книги Маккалоу выходили на 19 языках.

Он дважды был лауреатом Пулитцеровской премии — за биографии президентов США Джона Адамса и Гарри Трумэна.

Маккалоу также известен своими исследовательскими и популярными работами о важных американских деятелях и моментах в истории, таких как строительство Бруклинского моста и первый полет братьев Райт, сообщает Reuters. Книга «Великий мост» легла в основу одноименного документального фильма, получившего «Оскара» в 1982 году.

Всего Маккалоу написал 12 книг. Последняя его работа «Пионеры» вышла 2019 году . Она рассказывает историю первопроходцев, которые основали первое поселение на территории Огайо. (svoboda.org)