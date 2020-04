Умер автор песни, которая стала символом поддержки во время пандемии коронавируса

Американский музыкант и автор песен Билл Уизерс умер в возрасте 81 года, передает Associated Press.

Сообщается, что Уизерс умер в Лос-Анджелесе из-за проблем с сердцем.

За песни Ain’t No Sunshine (1971) и Lean on Me (1972) он был удостоен нескольких премий «Грэмми».

Также среди известных песен его авторства Just the Two of Us, Use Me, Lovely Day и Grandma’s Hands.

Отмечается, что песня Lean on Me стала символом поддержки во время пандемии коронавируса. Многие работники здравоохранения, музыканты, артисты и другие публикуют свои варианты этой песни, чтобы помочь другим пережить трудные времена.