Умер автор песни, которая стала символом поддержки во время пандемии коронавируса

Американский музыкант и автор песен Билл Уизерс умер в возрасте 81 года, передает Associated Press.

Сообщается, что Уизерс умер в Лос-Анджелесе из-за проблем с сердцем.

За песни Ain’t No Sunshine (1971) и Lean on Me (1972) он был удостоен нескольких премий «Грэмми».

Также среди известных песен его авторства Just the Two of Us, Use Me, Lovely Day и Grandma’s Hands.

Отмечается, что песня Lean on Me стала символом поддержки во время пандемии коронавируса. Многие работники здравоохранения, музыканты, артисты и другие публикуют свои варианты этой песни, чтобы помочь другим пережить трудные времена.

| 2020-04-03T19:55:12+00:00 3 апреля 2020, 21:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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