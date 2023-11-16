Арбуз стал важным символом палестинского движения, особенно заметным во время конфликта Израиля и Газы. Арбуз выполняет двойную функцию: является символом палестинского флага и символом сопротивления. Красный, белый, черный и зеленый цвета фрукта повторяют цвета палестинского флага. Это символическое использование имеет и практические корни, поскольку вывешивание палестинского флага часто ограничивается или запрещается в определенных условиях. Таким образом, арбуз становится творческим и тонким способом репрезентации палестинской идентичности и сопротивления, пишет The Washington Post.

Профессор Лондонского университета SOAS, подчеркивает, что арбуз символизирует связь палестинцев со своей землей и ее продуктами. Использование арбуза распространяется и на социальные сети, где эмодзи с изображением этого фрукта используются как форма цифровой активности, особенно учитывая, что пропалестинский контент подвергается подавлению на таких платформах, как Facebook и Twitter.

В Израиле вывешивание палестинского флага фактически запрещено, что приводит к альтернативным формам протеста, таким как использование изображений арбуза. Этот метод использовался в различных кампаниях, в том числе на плакатах такси, в знак протеста против ареста лиц, демонстрирующих палестинский флаг. Символическое значение арбуза выходит за пределы Ближнего Востока. В Европе активизировались дебаты вокруг вывешивания палестинского флага, что подчеркивает роль арбуза как мирного, но мощного символа палестинской идентичности и более широкой борьбы за признание и права. (BRIEFLY)