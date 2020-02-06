Умер актер Кирк Дуглас

Американский актер Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом сообщает TMZ, ссылаясь на его сына, актера Майкла Дугласа.

Как известно, в 1996 году он перенес инсульт.

«Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино, который дожил до своих золотых лет», — прокомментировал Майкл Дуглас.

Кирк Дуглас известен по фильмам «Спартак», «Викинги», «Тропы славы» и другим картинам. Он трижды был номинирован на премию «Оскар». В 1996 году Кирку Дугласу вручили почетный «Оскар» за выдающуюся карьеру.(Газета.Ru)