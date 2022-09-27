В магазинах приложений для смартфонов на Android начали активно появляться клоны популярного мессенджера WhatsApp, которые называют его «улучшенной» версией. Об этом сообщает американская версия таблоида The Sun со ссылкой на официальных представителей мессенджера.

По словам разработчиков, авторы подобных приложений предлагают якобы эксклюзивные функции, которых нет в оригинальном WhatsApp. Однако на самом деле программы опасно скачивать, так как в них встроен вирус для слежки за действиями пользователей.

«Если вы используете такие приложения, то нет никакой гарантии, что ваши сообщения или ваши данные, такие как ваше местоположение или файлы, которыми вы делитесь, будут в безопасности и останутся конфиденциальными только между вами и собеседником», — говорится в статье.

Представители WhatsApp заявили, что будут блокировать пользователей, которые скачали подобное приложение. В Google пояснили, что уже знают о проблеме и удаляют опасных клонов из своего магазина приложений.