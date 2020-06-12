Украина стала партнером НАТО расширенных возможностей

НАТО предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP). Это решение в пятницу, 12 июня, принял Североатлантический совет, сообщили в пресс-службе альянса. Таким образом, Украина стала шестым таким партнером НАТО, наряду со Швецией, Финляндией, Грузией, Австралией и Иорданией.

«Это решение признает значительный вклад Украины в миссии НАТО, а также демонстрирует продолжающуюся преданность альянса своим партнерам, несмотря на пандемию COVID-19», — заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

Программа расширенных возможностей является частью инициативы НАТО по усилению оперативной совместимости войск ее стран-участниц с силами альянса. В пресс-службе напомнили, что Украина участвовала и продолжает участвовать в операциях НАТО, в частности в Афганистане и Косово, а также в учениях альянса. «Государства — члены НАТО высоко оценивают это участие, демонстрирующее преданность Украины евроатлантической безопасности», — отметили в организации. (DW)