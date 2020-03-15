Украинским журналистам не понравилось поведение экс-президента

Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение бывшего президента Украины Петра Порошенко после его возвращения на родину. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

Сотрудники СМИ рассказали, что на все попытки их корреспондента выяснить, почему экс-лидер Украины не появился на допросе в Государственном бюро расследований и зачем улетал из страны, Порошенко ответил фразой «до свидания».

«На вопросы «Страны» отвечать он отказался. Нахамил и уехал на мерседесе», — написали журналисты. (gazeta.ru)