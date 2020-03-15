Украинским журналистам не понравилось поведение экс-президента

Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение бывшего президента Украины Петра Порошенко после его возвращения на родину. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале.

Сотрудники СМИ рассказали, что на все попытки их корреспондента выяснить, почему экс-лидер Украины не появился на допросе в Государственном бюро расследований и зачем улетал из страны, Порошенко ответил фразой «до свидания».

«На вопросы «Страны» отвечать он отказался. Нахамил и уехал на мерседесе», — написали журналисты. (gazeta.ru)

| 2020-03-15T21:18:36+00:00 15 марта 2020, 22:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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