Украинский премьер подарил Папе Римскому миниатюру мемориала Голодомора

Папа Римский Франциск получил в дар от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, которого принял в четверг в Ватикане на аудиенции, миниатюру фигуры девочки из мемориального комплекса Национального музея Голодомора в Киеве. Об этом сообщили в четверг аккредитованным при Ватикане журналистам в пресс-службе Святого престола.

Миниатюру подарили вместе с яблоком, которое принято оставлять у памятнику жертвам голода 1932-1933 годов, в котором украинская сторона обвиняет советские власти. Подарок сопровождала книга «Советский геноцид на Украине».

Франциск в ответ также подарил современное произведение — барельеф «Рука в руке», символизирующий братство и милосердие. Беседа понтифика с украинским премьер-министром продлилась около получаса, уточнили в Ватикане. Ее содержание пока не разглашается. Информацию о предстоящей аудиенции распространила ватиканская пресс-служба лишь накануне встречи. (ТАСС)