Визит Лаврова в Стамбул должен решить вопросы, которые сейчас остро стоят на повестке дня: украинский кризис и новая операция Турции в Сирии. По украинскому вопросу стороны обсудили доступ турецких кораблей к украинским портам и вывоз зерна и другой пищевой продукции, а по Сирии стороны должны согласовать некоторые детали операции.

«Многие турецкие вопросы в российско-украинском-турецком треугольнике остаются на поверхности и нерешенными. К примеру, турецкие корабли смогли выйти из портов Мариуполя, но сейчас идут обсуждения вывоза украинского зерна из портов Одессы. Тут вопрос еще осложняется тем, что водная акватория Одессы заминирована и поэтому для кораблей опасно туда плыть», — сказал в беседе с # политолог Энгин Озер.

Однако, украинский конфликт не единственный, по которому Анкара и Москва разговаривают, есть вопросы касаемо и сирийского конфликта.

«Москва поднимает вопросы террористических организаций в Идлибе, а Турция новую операцию на севере Сирии. Проблема еще осложняется тем, что Москва смотрит на данные вопросы как средство дальнейшего раскола в отношениях Вашингтона и Анкары. Если и так плохие отношения будут еще больше испорчены, для России проблем никаких нет, однако есть и сирийские территории, которые контролирует Россия, и тут возникают несколько вопросов для сторон», — добавил эксперт.

Говоря об американо-турецких отношениях, Озер сказал, что сейчас Вашингтон смотрит на Турцию как на «эрдогановскую Турцию».

«Сейчас они в режиме ожидания ждут итогов президентских выборов 2023 года. Если верить последним социологическим опросам, то оппозиция имеет неплохие шансы победить на выборах, поэтому отношения Турции и США сейчас «заморожены». В Вашингтоне будут ждать итогов выборов. Сейчас же отношения между странами не в лучших условиях, и поэтому сейчас в военной, политической и даже экономической сфере есть огромные проблемы», — добавил он.

Комментируя вопрос о том, что одной из возможных причин неулучшающихся отношений с США может быть неприсоединение Турции к антироссийским санкциям, эксперт отметил, что больше половины мира к этим санкциям не присоединилась.

«Ни одна африканская страна или азиатская не присоединилась к этим санкциям. Турция не является членом ЕС, чтобы по умолчанию присоединиться к антироссийским санкциям, другой вопрос, что она не присоединилась как натовская страна, что разочаровало натовских партнеров. Однако следует учитывать, что именно нейтралитет Анкары позволил ей стать надежным посредником в переговорном процессе между Киевом и Москвой», — добавил эксперт.

По словам аналитика, одним из результатов того, что Турция не присоединилась к антироссийским санкциям, стало увеличение товарооборота между Россией и Турцией.

«Не нужно быть экономистом, чтобы понимать, какими темпами растет сейчас товарооборот между странами и какие бизнес-элиты аффилированно работают с Россией. Сейчас в Россию идет огромный поток товаров реэкспортом. С другой стороны, в Турции сейчас готовятся к огромному потоку туристов из России. Уже сегодня можно сказать, что огромный поток туристов из России прибывает в Турцию. Страны договорились о работе на территории страны оплаты картами «МИР», а также и товарооборота в национальных валютах», — добавил он.

Эксперт также указал на то, что строящийся зангезурский коридор, который соединит железные дороги Турции и России, будет способствовать увеличению товарооборота между странами.

«Данный проект и политическая ставка на этот проект гораздо значимее, чем сама Армения для крупных геополитических игроков — таких, как Россия, Турция, Китай, и даже ЕС. Открытие этого транспортного коридора поменяет всю сухопутную логистику в регионе», — резюмировал он.