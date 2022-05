Жюри Пулитцеровской премии отметило специальной наградой журналистов Украины, которые с «мужеством и стойкостью» освещают войну на их родине, развязанную Россией. Имена лауреатов престижной награды для представителей СМИ были объявлены в Нью-Йорке в понедельник, 9 мая.

Премию в номинации «Особое упоминание» украинские журналисты получили «за мужество, стойкость и стремление к правдивому освещению во время безжалостного вторжения Владимира Путина в их страну и его пропагандистской войны в России», говорится на сайте премии. Отмечается, что «несмотря на бомбардировки, похищения, оккупацию и даже гибель в своих рядах, они настойчиво пытаются дать точную картину ужасной реальности, что делает честь Украине и журналистам всего мира».

Пулитцеровскую премию в главной номинации — «За служение обществу» — получила американская газета The Washington Post. Ее наградили за подробную хронологию штурма Капитолия 6 января 2021 года сторонниками занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Также награды в разных номинациях присудили журналистам The Miami Herald, The Tampa Bay Times, The New York Times, Getty Images, The Los Angeles Times и других изданий.

Пулитцеровская премия — одна из самых престижных в США наград в области журналистики. Она вручается ежегодно с 1917 года за публикацию в каком-либо американском издании. Полный список лауреатов 2022 года опубликован на сайте премии. (DW)