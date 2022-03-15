Украинские военные отбили атаку российских войск под Харьковом, пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

«После обеда российские войска пытались пойти штурмом на Харьков с Пятихаток. Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери российской армии. Российские войска отбросили за пределы его предыдущих позиций. Столкновения продолжались более часа, однако в конце концов российские военные отступили»,- пишет Синегубов.

Отмечается, что потери российских войск сейчас подсчитываются.