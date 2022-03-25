Украинская разведка совместно с лесниками и охотниками готовит мощную партизанскую борьбу в тылу русских оккупантов.

Об этом в интервью американскому изданию «The Nation» рассказал глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, сообщает УНИАН.

«Наши воины, наши спецназовцы, даже наши охотники начнут охоту на врага в лесах с винтовками. Я скажу, что вскоре наступит весна, леса зазеленеют и для агрессора откроется настоящий ад», — отметил Буданов.

Он намекнул, что ГУР усиленно развивает сеть партизанов в тылу российских оккупантов для нанесения точечных ударов.

В интервью Буданов сравнил это с партизанским движением во Вьетнаме и Афганистане.

«Это очень большое количество людей, что повышает перспективу затяжного восстания», — отметил он.