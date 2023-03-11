Норвегия совместно с США передаст Украине еще два взвода зенитно-ракетных комплексов NASAMS, сообщает сайт правительства Норвегии.

«Украина остро нуждается в защите от ракетных атак, и Норвегия окажет помощь», — цитирует пресс-служба слова министра обороны страны.

NASAMS поступят в дополнение к двум взводам, предоставленным США прошлой осенью.

Каждый взвод насчитывает по 3-4 пусковые установки с шестью ракетами AMRAAM в каждой, а также РЛС-станцию, пункт управления огнем и единицу техники с электрооптической камерой.

«Еще две огневые единицы значительно улучшат способность Украины защищать свои города и критически важную инфраструктуру от российских ракетных атак», — говорится на сайте.

Норвегия также обучит украинский персонал обслуживанию и эксплуатации системы.