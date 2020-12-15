Украина возмет на вооружение турецкие беспилотники и корветы

Минобороны Украины подписало соглашение с турецкими компаниями о производстве беспилотников и корветов для украинской армии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Документ подписал министр обороны Украины Андрей Таран. По его словам, эти соглашения призваны радикальным образом усилить возможности Военно-морских сил страны.

Договоренности были заключены в рамках визита турецкой делегации в Украину.

Ранее Турция и Украина подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей. (gazeta.ru)