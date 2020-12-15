Украина возмет на вооружение турецкие беспилотники и корветы

Минобороны Украины подписало соглашение с турецкими компаниями о производстве беспилотников и корветов для украинской армии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Документ подписал министр обороны Украины Андрей Таран. По его словам, эти соглашения призваны радикальным образом усилить возможности Военно-морских сил страны.

Договоренности были заключены в рамках визита турецкой делегации в Украину.

Ранее Турция и Украина подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве в укреплении оборонительных способностей. (gazeta.ru)

| 2020-12-15T00:25:36+04:00 15 декабря 2020, 06:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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