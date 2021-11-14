В Украине схлестнулись бывший и действующий президенты. Доходит до обвинений в госизмене в пользу соседнего оккупанта России.

Связь президента Украины Владимира Зеленского с олигархом Игорем Коломойским раскритиковал лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, сообщает пресс-служба партии.

«Вы вместе с вашим патроном Коломойским очень дорого обходитесь Украине», — сказал Порошенко в обращении к Зеленскому, передает ИА Красная Весна.

Порошенко подчеркнул, что политическая карьера украинского президента сложилась благодаря олигарху: «Предельно ясно, что политика Зеленского зачал, породил и опекает олигарх Коломойский».

Лидер «Европейской солидарности» напомнил, что Коломойский оплачивал раскрутку канала «1+1», Зеленского и проекта «95 квартал», где он работал до того, как стал президентом.

Порошенко раскритиковал президента за то, что он не применяет в отношении олигарха санкции, аналогичные тем, что применяют США.

Политик указал и на схему расчета Зеленского с Коломойским — право закупки электроэнергии из России через «Центрэнерго».

После этого стало известно, что возможную причастность экс-президента Петра Порошенко и бывшей главы Национального банка (НБУ) Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля в Донбассе рассматривает Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили «Украинские новости».

«Соответствующая версия проверяется», — заявил глава СБУ Иван Баканов.

В СБУ как будто имеются доказательства. Так в начале октября были обнародованы записи разговоров кума Путина, главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. В беседах Медведчука фигурировали имя и отчество Порошенко, после этого прошли проверки информации. Это, по мнению украинских правоохранителей доказывает вину в госизмене.

В партии «Европейская солидарность», которую возглавляет бывший президент Украины, отвергли обвинения.

Напомним, против Медведчука украинская власть возбудила несколько уголовных дел. Он и Тарас Козак обвиняются в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Суд в Киеве выбрал меру пресечения — круглосуточный домашний арест, политика обязали носить электронный браслет. Позже ему избрали меру пресечения в виде личных обязательств. Медведчука обязали являться к следователю в суд по первому вызову. Также ему запрещено покидать территорию Украины.

В начале октября стало известно о подозрении в отношении Медведчука в госизмене и содействии терроризму. Глава СБУ заявил о сговоре Медведчука с высшей властью Украины в 2014 году и организации поставок угля с Донбасса. Суд отправил политика под домашний арест до 7 декабря, прокуратура не согласилась и потребовала ареста, подана апелляция.

Кто прав, кто виноват в споре Порошенко и Зеленского? Насколько адекватны реальности подобные обвинения? И проявление чего это вообще – продолжающейся борьбы за власть в стране в преддверии будущих президентских выборов? На эти вопросы # ответили известные украинские эксперты.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований (Киев):

— Проблема здесь на самом деле не в том, кто прав, а что с этим противостоянием делать? Я имею в виду противостояние между двумя президентами – бывшим и настоящим. Если говорить по существу, то обвинения в отношении пятого президента Петра Порошенко, по моему мнению, не имеют никакой судебной перспективы. С 2019 по 2021 год имя пятого президента Украины фигурировало как минимум в двадцати уголовных производствах и все они закончились ничем. Производством больше, производством меньше, какая разница!

Вопрос Медведчука интересен. Это производство как бы есть и его как бы практически нет. То есть по мере продвижения следствия, мера пресечения становится всё мягче, а перспективы увидеть этого политика за решеткой всё призрачней. В свое время возбуждение уголовного производства против Медведчука, кума Путина, санкции против его телевизионных каналов принятые на РНБОУ (Совете национальной безопасности и обороны) были сильным политическим ходом команды Зеленского. Правда, уже тогда было достаточно скептиков, оценивавших судебные перспективы этого дела как ничтожные. Наблюдая за телодвижениями следователей и политиков вокруг кума Путина трудно, честно говоря, представить себе результативность.

Вероятно, следует сказать несколько слов об угле, который в 2014 году поставлялся с временно оккупированных территорий. Такие поставки действительно были. Но уголь, насколько я помню, поставлялся с шахт, которые перерегистрировались на украинской территории. Кроме того, в то время продолжающаяся экономическая связь с предприятиями на той стороне рассматривалась как украинское преимущество, способствующая интеграции после завершения оккупации. Конечно было немало противников, которые в 2015 году организовали так называемую блокаду, в результате которой предприятия находившиеся в украинской собственности были конфискованы в интересах по сути России. Я описал лишь один эпизод, мое субъективное мнение о том периоде, и надеюсь, вам стало яснее, насколько сложно оценивать события 2014 года с позиций года 2021.

Глеб Парфёнов, глава департамента безопасности Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— Следует понимать, что действия Зеленского — это попытка играть, спасая рейтинг власти, но не только это. Отсутствие давления на Коломойского, и вовлечение в дело о госизмене таких личностей как Гонтарева, бывшей главы Нацбанка, и экс-министра энергетики Демчишина имеют далеко идущие последствия. Ведь официально им вменяется то, что они способствовали финансированию терроризма через организацию схем по покупке угля на неподконтрольных территориях. Это, конечно, факт, который был, но на то время это был единственный выход избежать энергетического кризиса в стране. И в дальнейшем были найдены другие пути легальной поставки угля. Но, включение в этот список Гонтаревой, дает власти возможность объявить успешную банковскую реформу неправильной и преступной, и откатить все до уровня 2013 года. Что очень выгодно Коломойскому, который в таком случае сможет вернуть себе Приват Банк. Медведчук же в этом всем был лишь гарант «той» стороны, ибо увы, но договариваться по ряду вопросов таки приходилось.

Но это все вряд ли поможет Зеленскому. Начатый им конфликт с Ринатом Ахметовым может окончательно его похоронить как политический проект. Ставя палки в колеса самому мощному олигарху страны, который владеет значительным количеством ТЭЦ и медиа, откровенно глупо. Своими действиями Зеленский сделал лишь то, что объединил оппозицию против себя, и это ему аукнется в ближайшее время.