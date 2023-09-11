Украина вернула нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Контроль над так называемыми «вышками Бойко» установлен благодаря уникальной спецоперации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны в Telegram.
По данным ГУР, во время проведения операции спецназам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС «Неву», что может отслеживать движение судов в Черном море.
Во время одной из фаз этой операции произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить, сообщили в ГУР.