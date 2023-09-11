Украина вернула нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море. Контроль над так называемыми «вышками Бойко» установлен благодаря уникальной спецоперации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны в Telegram .

«Уникальную операцию по установлению контроля над «Вышками Бойко» провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности, под контроль были возвращены буровые платформы «Петр Годовалец» и «Украина», а также СПБУ «Таврида» и СПБУ «Сиваш», — говорится в сообщении.

По данным ГУР, во время проведения операции спецназам удалось захватить ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР (неуправляемых авиационных ракет), а также РЛС «Неву», что может отслеживать движение судов в Черном море.

Во время одной из фаз этой операции произошел бой между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить, сообщили в ГУР.