Украина ужесточила правила пересечения границы с Россией

«При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», — уточнил он.

Теперь при проверке данных информация с загранпаспортов будет считывается специальными приборами: таким образом, сократится время прохождения пограничного контроля.(РИА Новости)