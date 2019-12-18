Украина ужесточила правила пересечения границы с Россией

Граждане Украины с 1 марта 2020 года смогут въехать на территорию России только по загранпаспортам, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук в Telegram.
«При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении», — уточнил он.
Теперь при проверке данных информация с загранпаспортов будет считывается специальными приборами: таким образом, сократится время прохождения пограничного контроля.(РИА Новости)
| 2019-12-18T13:57:31+00:00 18 декабря 2019, 15:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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