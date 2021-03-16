Украина сообщила о нарушении госграницы российским вертолетом

Государственная пограничная служба Украины сообщает о нарушении границы вертолетом из России, заявление опубликовано на сайте ведомства, передает РИА Новости.
«Пограничный наряд Государственной пограничной службы Украины в Сумской области зафиксировал залет вертолета из Российской Федерации на расстояние около 50 метров на территорию Украины», – указано в сообщении.
По данным украинского ведомства, вертолет залетел на территорию страны, после чего развернулся и покинул воздушное пространство Украины.
Госпогранслужба отмечает, что немедленно уведомила пограничное управление погранслужбы ФСБ России о нарушении режима государственной границы и потребовала сообщить принадлежность вертолета и обстоятельства нарушения.
«Сейчас ожидается ответ от пограничников России», – заявляет ведомство.