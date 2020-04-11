Украина собирается построить новую базу ВМС на Азовском море за два года

Киев намерен в течение двух лет построить на Азовском море новую базу ВМС. Соответствующий проект представили украинскому президенту Владимиру Зеленскому в субботу. Видео презентации офис главы государства разместил в своём Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящее время у ВМС Украины две базы: «Юг» в Одесской области и «Восток» в Николаеве. Планируется переместить «Восток» в Бердянск Запорожской области.

Построить базу планируется в течение текущего и следующего годов. Так, на 2020 год назначены подготовка и согласование документов проекта, а на 2021 год – строительство базы, в том числе новых причалов для дислокации военных катеров. План предусматривает перебазирование в Бердянск двух дивизионов катеров типа «Гюрза» и дивизиона патрульных катеров Mark VI (после принятия за счёт иностранной помощи из США).

Также в планах украинских властей – передислокация в Бердянск противоподводных диверсионных сил и создание сухопутной группировки в составе батальона морской пехоты, задействованного в силовой операции в Донбассе.

По расчётам военных, общий бюджет по созданию новой базы составит 553 млн гривен (около 20, млн долларов).

Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявлял, что в состав соединения войдут переданные Россией малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу».