Украина – Россия: курс на сокращение контактов

МИД Украины сделал заявление о том, что их страна намерена довести до самого минимума договорную базу с Российской Федерацией. Сейчас насчитывается около 300 подписанных двусторонних соглашений, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего надо отказаться.

Что же, стремление вполне объяснимое и понятное. Может быть даже, несколько запоздалое. А что прикажешь делать со страной, которая самым грубым образом попирает все твои права считаться таким же суверенным членом международного сообщества? Не новые же соглашения заключать.

Итак, как заявил в интервью Укринформу заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, МИД планирует дальнейший пересмотр и сокращение договорной базы с Российской Федерацией до минимально необходимого уровня.

«До российско-украинской войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашения. Сейчас остаются в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться», — сказал дипломат.

В этом контексте он отметил, что Украина не идет на радикально-эмоциональные шаги, которые могут повредить ее гражданам, передает Delfi. «Мы не расторгли дипломатические отношения с Россией, не прекратили свое дипломатическое присутствие в России, соответственно, граждане Украины в карантин свободно туда перемещались, и, находясь на территории РФ, имели возможность получить защиту. Если отменить сразу все соглашения, мы окажемся в патовой ситуации, когда не будем иметь механизм защиты интересов украинских граждан на территории РФ. А этого допускать нельзя», — отметил замминистра.

Тут он, конечно, прав. К сожалению, обстоятельства таковы, что немалая часть граждан этой страны вынуждена была податься на заработки в Россию. И пока они оттуда не вернулись, исключать гуманитарную составляющую из этой договорной базы просто нельзя.

Боднар сообщил, что сейчас действующими являются функциональные договоры — частично договорная база в рамках СНГ и частично двусторонняя. «Но мы с министерствами и ведомствами их постепенно пересматриваем, чтобы оптимизировать и оставить минимально необходимое количество документов, которые бы позволили сохранять надлежащий уровень защиты прав и интересов граждан Украины», — пояснил он.

По словам Боднара, будет учитываться необходимость соблюдения всех процедур выхода или прекращения действия договоров, чтобы потом не было двоякой трактовки силы определенных документов. «Например, Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны действовать, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а россияне нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории», — акцентировал заместитель министра внимание на одном из болезненных моментов.

Ведь Москва, постоянно нарушая все мыслимые международные нормы, упорно пытается предстать в образе невинной овечки.

Кстати, Кабинет министров Украины инициировал выход из еще одного договора с СНГ. Планируется выход из Соглашения о сотрудничестве государств-участников в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетингових центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки.

Понятно, что при нынешнем уровне отношений двух стран думать о каком-либо продвижении товаров и услуг между ними, просто смешно.

Вообще же, намерения, озвученные Боднаром, это не только экономически ощутимый удар для России. Ведь это не она разрывает связи, а Украина демонстрирует, что более в дружественных отношениях с таким соседом не нуждается – явный психологический выигрыш Киева. Это показательный шаг в отношении того, кто попрал законы добрососедства. Смогут ли эти две страны выжить друг без друга, без этих договоров, касающихся разных сфер? Конечно. Вот только, когда еще теперь восстановятся эти потери — наверное, только после смены режима в РФ.

Тем более, что и на эффект от продолжения прямых переговоров с Москвой Киев уже почти не рассчитывает. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский в новом интервью канадскому изданию Globe and Mail, переговоры с российским лидером Владимиром Путиным являются очень запутанной и сложной работой.

Поэтому Зеленский надеется на помощь международных союзников в диалоге с Российской Федерацией по Крыму и Донбассу.

Вообще-то, правильно – о чем можно разговаривать со страной, которая собственно и является агрессором и оккупантом части твоей территории?