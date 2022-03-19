«Российские вооруженные силы попытаются перегруппироваться и попробовать снова ударить по Киеву». Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

По его словам, украинские военные готовы достойно встретить врага, так как ситуация в Киевской области контролируется.

«Наиболее опасными направлениями остаются Житомирская трасса, города Ирпень, Буча, Гостомель, Ворзель, Дмитровская община, Макаров, север Вышгородского района и территория трех общин Броварского района», — сказал он.

Павлюк добавил, что проводится эвакуация гражданского населения и завозится гуманитарная помощь.

«Но противник, пренебрегая всеми международными договорами, срывает исполнение в полном объеме запланированных мер», — заключил глава администрации.