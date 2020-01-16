Украина просится в НАТО

Украина попросила НАТО предоставить ей членство в натовской Программе расширенных возможностей. Об этом сообщил в среду, 15 января, вице-премьер Украины по евро- и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Он возглавлял делегацию страны на заседании комиссии НАТО — Украина в брюссельской штаб-квартире Североатлантического альянса, сообщает корреспондент DW из бельгийской столУкраинаицы. По словам Кулебы, речь идет об официальной просьбе «начать официальное рассмотрение заявки Украины на получение статуса члена Программы расширенных возможностей».

На вопрос о сроке рассмотрения этой заявки Дмитрий Кулеба не ответил, посоветовав адресовать его странам НАТО. «Есть некоторые государства-члены, все еще рассматривающие вопрос, нужно ли Украине давать этот статус, но они руководствуются политическими соображениями, потому что в принципе Украина соответствует всем критериям, необходимым для участия в программе», — заверил Кулеба. Уточнить, каких именно государства он имел в виду, чиновник отказался.