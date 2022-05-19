Акционерное общество («Укрзализныця») призывает Россию забрать тела своих солдат, которые уже третий месяц хранятся в рефрижераторных вагонах, сообщило агентство Українські Новини со ссылкой на сообщение компании.

«Украинские железные дороги согласно нормам гуманитарного права уже третий месяц хранят сотни тел российских солдат в рефрижераторных вагонах, чтобы вернуть матерям и женам. Обращаемся к россиянам: мы знаем, что вы читаете. Ваш «груз 200″ ждет», — говорится в сообщении. Как сообщало агентство, в начале марта «Укрзализныця» предоставила Вооруженным силам Украины 20 вагонов-рефрижераторов для вывоза тел погибших российских солдат. (DW)