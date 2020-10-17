Украина предупредила Совет Европы о невозможности умиротворить Россию

Попытки бывшего генерального секретаря Cовета Европы сблизиться с Россией не дали результатов и только ухудшили положение в регионе. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, обращаясь к нынешнему генсеку Марии Пейчинович-Бурич перед ее визитом в Москву. Ее цитирует «Укринфоррм».

По словам Зеленко, «умиротворить» и «образумить» Россию невозможно. Москва не только не прислушалась к Совету Европы, но и «усилила свою агрессивную политику и преступные средства, которые приводят к нарушениям прав человека и преступлениям против человечности» в разных странах, считает представитель МИД Украины.

Конкретные примеры дипломат не привела. Она лишь подчеркнула, что ситуация с соблюдением прав человека в России «ухудшается в геометрической прогрессии» с 2008 года, когда Москва проявила агрессию в отношении Грузии. Под агрессией Зеленко подразумевает операцию по принуждению к миру, которую Россия начала после того, как Тбилиси начал боевые действия с применением тяжелого вооружения на территории Южной Осетии.

В МИД Украины считают, что новый генсек Совета Европы должна принять все необходимые меры, чтобы вернуть Россию на путь выполнения своих обязательств, и подчеркнули, что будут ждать доклада по итогам визита в Москву.

Мария Пейчинович-Бурич прибудет в Россию 19 октября. Это будет ее первый визит в должности генерального секретаря Совета Европы. Темы встречи с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым не раскрываются. Как сообщало РИА Новости в январе, Пейчинович-Бурич одновременно с Россией собирается посетить и Украину (lenta.ru)