Украина получила кредит от Японии на сумму $500 млн со сроком погашения 30 лет. Об этом в понедельник сообщило Министерство финансов Украины.

«Украина получила дополнительные 65 млрд японских иен (примерно $500 млн) льготного кредита в рамках кредитного соглашения. Кредит предоставлен на льготных условиях: срок погашения кредита — 30 лет, в том числе льготный период — 10 лет; процентная ставка — 1% годовых», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что средства направлены в госбюджет для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов, здравоохранения и т. п.