Более $5 млрд международной помощи в виде грантов и кредитов поступило в бюджет Украины в июле этого года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Политик уточнил, что от Европейского союза Украина получила $1,67 млрд, от Японии и Всемирного банка — $1,5 млрд, от США — $1,25 млрд, от Международного валютного фонда — $890 млн.

С начала 2023 года Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи. Об этом, как сообщает «Москва 24», заявляла глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.