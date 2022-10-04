Украина решила подать заявку на включение Одессы в список культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом в своем Telegram-канале написал министр культуры Украины Александр Ткаченко.

«Мы подготовили и подаем досье на внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре», — сообщил он.

По словам Ткаченко, включение данного города в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО гарантирует значительное международное внимание к его сохранению и «позволит лучше защитить мировое культурное наследие».

Соответствующее досье подготовил горсовет Одессы совместно с украинским Минкультуры.