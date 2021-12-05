Украинский вертолет не вторгался в воздушное пространство Беларуси, заявили в госпогранслужбе Украины.

«Информация белорусской стороны о нарушении воздушного пространства вертолетом Ми-8 со стороны Украины не соответствует действительности», — сказано в сообщении ведомства. По данным украинских пограничников, в ходе операции по мониторингу украинско-белорусской границы никаких «нарушений не было, в том числе не допущено нарушение воздушного пространства сопредельной страны».

Ранее в тот же день Госпогранкомитет Беларуси заявил об «инциденте», возникшем из-за «проведения Украиной учений на границе». Белорусские пограничники утверждали, что украинский Ми-8 залетел до одного километра в глубь страны на высоте около 100 метров. (DW)