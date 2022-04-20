Кабинет министров Украины денонсировал соглашение между украинским и российским правительствами о сотрудничестве в области создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Судебно-юридическую газету».

«Кабинет министров Украины постановил: денонсировать соглашение между правительством Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в сфере создания и эксплуатации ракетно-космической и ракетной техники, подписанное 8 февраля 1995 года в городе Киеве», — приводит издание текст документа.

МИД Украины поручено послать соответствующее сообщение Москве.

Как отмечает издание, соглашение предусматривало обеспечение в согласованных объемах поставки предприятиям ракетно-комических отраслей промышленности Украины и Российской Федерации оборудования, материалов, заготовок и комплектующих без налогообложения.