Власти Украины передали Международному Красному Кресту список около 19 тысяч детей, которые вывезены на территорию России и остаются там. Об этом сообщила в эфире украинской службы Радио Свобода глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева.

По словам Мезенцевой, украинские власти собирали заявки от социальных служб и правозащитников, которые смогли установить имена и – в некоторых случаях – места пребывания детей, перемещённых в Россию. Теперь сотрудники Красного Креста смогут посетить их в российских лагерях, приемных семьях и других местах пребывания. Мезенцева подчеркнула, что очень ждёт этих визитов.

Днём ранее Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой признала насильственное перемещение украинских детей геноцидом. Авторы резолюции отметили, что перемещение детей «явно планировалось и было организовано, как государственная политика», целью которой было «уничтожить все связи и черты их украинской идентичности». Приводятся примеры, когда детям было запрещено говорить по-украински, их подвергали пропагандистской обработке, заставляли ходить на военные сборы.