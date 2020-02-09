Украина огорчилась из-за новой санкционной процедуры Совета Европы

Украина разочарована принятой Советом Европы процедурой реагирования на нарушение устава членами организации. Об этом говорится в заявлении украинского МИДа, опубликованном на сайте ведомства 8 февраля.

Киев выразил недовольство из-за решения комитета министров СЕ, посчитав, что новая процедура не даст возможности наказывать страны-члены организации за серьезные нарушения.

«Делегация Украины голосовала против этого решения. Сожалеем, что в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации», — говорится в сообщении.

В МИДе выразили уверенность, что новая процедура введения санкций усугубит кризис в Совете Европы, который начался после «отступления организации от собственного устава в решении вернуть Россию».

При этом Украина в очередной раз обвинила Москву в «оккупации», посетовав, что РФ так не понесла наказания.

Российская делегация вернулась в Парламентскую ассамблею Cовета Европы ПАСЕ в июне 2019 года. Против этого выступили Грузия, Литва, Латвия, Эстония и Украина.

РФ была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ из-за возвращения Крыма в 2014 году (aif.ru)