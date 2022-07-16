Правительство Украины призвало американские JPMorgan Chase, Citigroup, британскую HSBC и французскую Credit Agricole прекратить сотрудничество с компаниями, торгующими российской нефтью, пригрозив Международным уголовным судом (МУС).

Как передает Financial Times, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко направил соответствующие письма руководствам этих финансовых учреждений.

Устенко обвинил банки в содействии затягивания военных действий в Украине. Отдельно в письме критикуется прогноз JPMorgan, в котором эксперты предупредили о риске роста стоимости нефти до 380 долларов за баррель при установлении потолка цен на российские энергоносители. Он считает, что эта информация «нагнетает панику» и что она основана «на анализе плохого качества».

Советник президента потребовал прекратить сотрудничество с компаниями, связанными с российской нефтью, а также продать доли в российских нефтегазовых компаниях. HSBC и Credit Agricole владеют акциями «Газпрома» и «Роснефти», предоставляет кредиты ЛУКОЙЛу и Vitol, которая торгует российской нефтью. JPMorgan предоставляет кредиты Vitol, его инвестиционный фонд владеет акциями «Газпрома», «Роснефти» и Сбербанка.

Он отметил, что Минюст намерен подать иски против банков в МУС после завершения конфликта. Украинские спецслужбы собирают информацию о поддержке финансовыми корпорациями российской нефтегазовой промышленности.

JPMorgan в ответ на запрос FT сообщил, что играет активную роль в применении антироссийских санкций. Citigroup и Credit Agricole повторили заявления о сворачивании деятельности в РФ, HSBC отказался от комментариев.

Банки заявили о том, что из-за санкций или приостановки торговли не удалось избавиться от части их российских активов.