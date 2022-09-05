Служба безопасности Украины завершила досудебные расследования в отношении двух российских генералов. Ведомство обвиняет их в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в планировании, подготовке, развязывании и ведении войны.

Один из них — командующий Восточным военным округом генерал-полковник Александр Чайко. По версии следствия, в начале войны он принимал непосредственное участие в планировании, подготовке и вторжении на север Украины. Чайко также обвиняют в попытке захвата Киева посредством командования группировкой войск «Восток», передает The Insider.

Второй обвиняемый — командующий «2-м армейским корпусом народного ополчения ЛНР», находившимся в подчинении 12-го командования резерва Южного военного округа, генерал-майор Эседулла Абачев.

По данным СБУ, он руководил действиями российских военных на восточном направлении. Указано, что документально подтверждено его пребывание и участие в боевых действиях против ВСУ в районах Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного и других населенных пунктов Луганской области.