Германия не отправила Украине практически никакого оружия из пакета на более чем 2,4 млрд евро, обещанного весной канцлером Олафом Шольцем, пишет Welt. Издание изучило список поставок на сайте Федерального правительства.

Шольц анонсировал новый транш 14 мая, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. Было обещано доставить оружие в кратчайшие сроки, но на сегодня Украина мало что получила.

Через неделю после визита Зеленского канцелярия добавила анонсированные позиции в раздел о поставках «в стадии подготовки» и «в процессе». Так, были перечислены вооружения, которые срочно необходимы Киеву для контрнаступления.

Welt регулярно архивирует постоянно обновляющийся список, отслеживая ход поставок. Таким образом издание выяснило, что за последние два месяца Берлин отправил Киеву лишь 10 из 110 обещанных танков Leopard 1 и 12 из 18 зенитных самоходных установок Gepard.

Также Украина до сих пор не получила четыре системы ПРО IRIS-T в дополнение к двум уже поставленным. А из 20 бронемашин Marder с мая не было отправлено ни одной. Аналогичная ситуация и с артиллерийскими боеприпасами: ВСУ получили только 850 штук вместо 26 350.

Кроме того, было обещано нелетальное оружие, в том числе несколько сотен разведывательных беспилотников, радары наблюдения за воздушным пространством. «Реализация этих мер, принятых федеральным правительством, начата», — говорится на сайте Минобороны.

Единственные обещания, которые федеральное правительство выполнило на 100%, — это поставка 11 000 продовольственных пайков, трех беспилотных датчиков и пяти металлических мостов для танка-мостоукладчика Biber.

По данным издания, есть вероятность, что обязательства по оружию «будут отозваны». Так, ранее в списке числились 5032 противотанковых ручных ружья со статусом «в стадии подготовки». Однако после обновления 12 июля они исчезли. При этом пометок о том, что ружья доставлены, не было. Власти Германии не ответили на запрос, почему это произошло.

Общий объем военной и другой помощи Берлина Киеву с начала российского вторжения достиг 17 млрд евро. Германия является вторым поставщиком вооружений после США. (moscowtimes.ru)