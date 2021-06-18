Проект постановления с заявлением о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Беларусью зарегистрирован в Верховной раде в пятницу. Авторами документа являются члены межфракционного объединения «За демократическую Беларусь», основную часть которого составляют депутаты от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«С момента принятия постановления прекратить какие-либо дипломатические отношения с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политзаключенных», — говорится в заявлении, текст которого в своем Telegram-канале разместил депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. Документ уже зарегистрирован в парламенте, его текст еще не опубликован на сайте Рады.

Гончаренко пояснил необходимость принятия постановления тем, что Беларусь разрешила представителям правоохранительных органов т.н. Луганской народной республики (ЛНР), которую Киев не признает, провести следственные действия с задержанным в Беларуси блогером Романом Протасевичем. «Де-факто это означает признание так называемых [Донецкой и Луганской народной] республик и сотрудничество с террористами», — заявил парламентарий.

В проекте постановления также предложено на официальном уровне отказаться признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси. (ТАСС)