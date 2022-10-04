Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без переговоров с Украиной завершить документально специальную военную операцию невозможно.

«Нет, чтобы вести переговоры, нужны две стороны. И вы знаете, что российская сторона была сторонницей того, чтобы достижение условий, которых требует российская сторона, было мирными средствами. Будем либо ждать изменения позиций, либо дождемся позиции нового президента Украины, который изменит позицию в интересах своего народа», — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие запрет Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.