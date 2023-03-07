Киев запросил у Вашингтона кассетные боеприпасы, чтобы сбрасывать их с беспилотников и останавливать атаки «живой силы» России, пишет Reuters со ссылкой на сотрудников комитета по вооруженным силам Палаты представителей США Джейсона Кроу и Адама Смита.

По их словам, украинские власти добиваются получения кассетных авиабомб МК-20, которые предназначены для ударов по танкам и бронетехнике, вместе с 155-мм кассетными артиллерийскими снарядами.

В частности, Киев попросил конгрессменов повлиять на Белый дом во время Мюнхенской конференции. Украинские власти надеются, что кассетные боеприпасы дадут армии преимущество в противостоянии России на востоке страны.

Как уточняют конгрессмены, ВСУ рассчитывают, что с подобным оружием они смогут остановить наступление России, в том числе под Бахмутом, поскольку МК-20 «имеют большую бронебойную способность», чем бомбы, которые сейчас используют украинские силы.

Кластерные бомбы MK-20 обычно сбрасываются с самолетов. Они открываются в воздухе и выпускают более 240 небольших оперенных зарядов. Но ВСУ планируют использовать не бомбы целиком, а извлеченные из них заряды, и сбрасывать их прицельно с помощью беспилотников на бронетехнику противника.

Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую подписали более чем 120 стран. Но США, Украина и Россия не сделали этого. При разрыве этот вид бомб высвобождает суббоеприпасы – поражающие элементы меньшего размера. Снаряды могут быть двух типов: «воздух–земля» и «земля–земля».

До 2016 года бомбы МК-20 производила корпорация Texton Systems. На военных складах США находится более 1 млн такого рода боеприпасов. (moscowtimes.ru)