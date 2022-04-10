Украина намерена закупить боевые машины пехоты Marder напрямую у производителя — немецкой компании Rheinmetall. Об этом немецкое издание Bild am Sonntag (BamS) пишет в воскресенье, 10 апреля. По его сведениям, машиностроительное предприятие со штаб-квартирой в Дюссельдорфе намерено до конца года поставить Киеву 35 БМП.

Первоначально Rheinmetall предлагал Вооруженным силам ФРГ безотлагательно передать Украине боеспособные Marder, а затем получить у производителя доукомплектованную технику. Однако против выступило министерство обороны Германии. При этом ведомство не оценивало состояние БМП и необходимость их осмотра и обслуживания, указывает BamS. Кроме того, в конце марта Rheinmetall обратилось к министру обороны Кристине Ламбрехт по вопросу выкупа 4 млн патронов для БМП и их доставки в Украину, однако фирма не получила ответа, пишет издание.

Позиция официального Берлина вызвала критику посла Украины в ФРГ Андрея Мельника. Подтверждение информации об отсутствии проверок техники со стороны Минобороны будет означать скандал, заявил дипломат BamS. Начатая Россией война против Украины идет уже полтора месяца, однако Берлин «не торопится», посетовал Мельник. (DW)