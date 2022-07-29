Украина готова к экспорту зерна и ждет сигналов от партнеров по началу транспортировки. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Фейсбуке, передает Укринформ.

«Для нас важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. Пока кто-то, блокируя Черное море, уносит жизни у других государств, мы даем им возможность выжить», — сказал украинский лидер.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, во время рабочей поездки в Одесскую область Зеленский ознакомился с загрузкой украинского зерна на судно-зерновоз для дальнейшего экспорта.

«Наша сторона полностью готова. Все сигналы мы передали партнерам – ООН и Турции, и наши военные гарантируют ситуацию в области безопасности. Министр инфраструктуры находится на прямой связи с турецкой стороной и ООН, ждем от них сигнала, что можно начинать», – сказал глава государства.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.